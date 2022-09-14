Москва, , 10:50 — REGNUM Летом 2022 года провели отпуск дома, занимаясь делами, 33% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На даче или на приусадебном участке провели летний отпуск 28%. Отдыхали на территории России 16%. Выезжали на курорты Краснодарского края 7% опрошенных.

Не брали отпуск летом 20% граждан. В другой стране эти летом отдохнули 2% российских граждан, в 2019 году — 8%, в 2021 году — 13%.

Опрос проведён 4 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, за три летних месяца 2022 года отдыхали в рубежных странах почти 3,5 млн российских туристов.

Читайте подробнее: Названы зарубежные страны, где отдыхали российские туристы летом