Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. После разгромного письма своим однопартийцам лидер Центристов Анни Лёф вряд ли сохранит свой пост до следующих выборов 2026 года. Об этом в эфире телеканала SVT сказал политический обозреватель Матс Кнутсон.

Centerpartiet.se
Анни Лёф

«Мне очень трудно представить, что Анни Лёф останется лидером Центристов в 2026 году», спрогнозировал журналист.

По словам Матса Кнутсона, этому есть несколько объяснений.

«Конечно, у нее сильная поддержка в партии, она есть и сейчас, но с такими провальными выборами сразу начинается поиск козла отпущения», отметил он.

По его словам, Центристы исторически меняли своих партийных лидеров после неудачных выборов. Одним из объяснений слабой поддержки на выборах этого года может быть сближение с Социал-демократами.