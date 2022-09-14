Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. После разгромного письма своим однопартийцам лидер Центристов Анни Лёф вряд ли сохранит свой пост до следующих выборов 2026 года. Об этом в эфире телеканала SVT сказал политический обозреватель Матс Кнутсон.

Centerpartiet.se Анни Лёф

«Мне очень трудно представить, что Анни Лёф останется лидером Центристов в 2026 году», — спрогнозировал журналист.

По словам Матса Кнутсона, этому есть несколько объяснений.

«Конечно, у нее сильная поддержка в партии, она есть и сейчас, но с такими провальными выборами сразу начинается поиск козла отпущения», — отметил он.

По его словам, Центристы исторически меняли своих партийных лидеров после неудачных выборов. Одним из объяснений слабой поддержки на выборах этого года может быть сближение с Социал-демократами.