Краснодар, 14 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Житель Краснодара был жестоко убит на улице, подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России 14 сентября.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По предварительным данным, между 50-летним подозреваемым, приезжим, и его 49-летней жертвой были «длительные неприязненные отношения, возникшие на бытовой почве».

Согласно материалам дела, 13 сентября подозреваемый ехал на машине по улице Бульвар Интернациональный краевой столицы, где увидел знакомого. Как полагает следствие, он целенаправленно сбил мужчину автомобилем, а затем вышел из салона и не менее шести раз ударил его ножом.

Убийство произошло днём, при свидетелях, которые и вызвали полицию и скорую. Пострадавшего, ещё живого, госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных ран.

Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, но был блокирован сотрудниками ДПС и ППС УВМД и затем задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.