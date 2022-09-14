Тбилиси, 14 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Германию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

Отмечается, официальная встреча премьер-министра проходила на военном аэродроме имени Вилли Брандта в Бранденбурге. Главу грузинского правительства встречал почётный караул.

Вместе с Гарибашвили в ФРГ прибыли министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе.

Напомним, на прошлой неделе Гарибашвили был с рабочим визитом в США, где его приняли в Госдепе для обсуждения вопросов евроинтеграции Грузии.