Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Согласно новым данным Статистического управления Швеции, инфляция в стране увеличилась в августе и составила 9,0% в годовом исчислении. Это оказалось выше чем ожидалось, так как опрос аналитиков Infront предсказал рост в 8,9%. Этот показатель является самым высоким с 1991 года, пишет новостной портал Omni.

Riksbank.se Финансы Швеции

Еще в июле уровень инфляции в годовом выражении оценивался в 8,0%.

«Резкий рост цен на электроэнергию способствовал высокому уровню инфляции в августе», — говорится в пресс-релизе Микаэля Нурдина, главы одного из отделов ведомства.

Помимо цен на электроэнергию, значительный вклад внесли продукты питания и безалкогольные напитки. Уровень инфляции, рассчитанный без учета энергоносителей, составил 6,8%.