Сеул, , 10:49 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека назначило австралийца Джеймса Хинана, ранее руководившего отделением ООН по правам палестинцев, новым главой Сеульского отделения ООН по правам человека. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) со ссылкой на пресс-службу генерального секретаря ООН.

ООН edgarwinkler

«Главой офиса назначен Джеймс Хинан. В ближайшее время он приступит к своим обязанностям», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, когда именно австралиец вступит в должность.

Джеймс Хинан имеет многолетний опыт работы в Великобритании и Австралии в качестве адвоката по трудовому праву, а также в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Напомним, что отделение ООН по правам человека было открыто в Сеуле 23 июня 2015 года. Должность руководителя отделения оставалась вакантной с июля 2020 года, поскольку Сина Полсон покинула должность в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.