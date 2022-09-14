Челябинск, , 10:47 — REGNUM В Челябинске полицейские задержали гражданина, подозреваемого в серии карманных краж. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Его поймали при попытке похитить сотовый телефон из кармана пальто женщины. В ходе проверки была установлена его причастность ещё к четырём кражам. По данным полиции, гражданин воровал телефоны и затем сбывал их случайным людям.

Общий размер ущерба потерпевшим составил почти 50 тыс. рублей. Теперь задержанному грозит до пяти лет колонии. Пока его водворили в изолятор.