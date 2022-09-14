* талиба — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 14 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В результате взрыва ручной гранаты в уезде Над Али афганской провинции Гильменд погиб человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Stanislav S. Yanchenko Граната

Управление информации и культуры Гильменда опубликовало информационный бюллетень, в котором говорится, что в доме Мохаммада Вали, одного из боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взорвалась ручная граната.

В результате чего погибла его жена, и был ранен их сын.