Лондон, 14 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Инфляция в Великобритании в августе 2022 года замедлилась благодаря снижению цен на бензин, хотя цены на продукты питания продолжали расти, поскольку в стране сохраняется кризис стоимости жизни, как передает CNBC.

Фунт Стерлингов

Индекс потребительских цен вырос на 9,9% в годовом исчислении, согласно оценкам, опубликованным в среду 14 сентября Управлением национальной статистики, что несколько ниже консенсус-прогноза экономистов, опрошенных агентством Reuters. Он также снизился по сравнению с июльским показателем в 10,1%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5%, что несколько ниже прогнозов. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла на 0,8% в месячном исчислении и на 6,3% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям.

«Падение цен на автомобильное топливо внесло наибольший понижательный вклад в изменение годовых темпов инфляции в период с июля по август 2022 года, — говорится в докладе статистической службы. — Рост цен на продукты питания внес наибольший повышательный вклад в изменение этих показателей».

14 сентября утром курс британского фунта по отношению к доллару оставался примерно на прежнем уровне $1,1490.