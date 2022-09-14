Ханты-Мансийск, , 10:48 — REGNUM Из-за не исполнения требований судьи арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа вернул публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» банкротный иск, который был адресован застройщику проблемного объекта — ООО «Специализированный застройщик «Наш дом». Истец в срок не устранил недочёты, которые послужили основанием для оставления иска без движения. Возвращение иска между тем не является препоном для повторного обращения. Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 30 дней после его принятия (изготовления в полном объёме), передаёт ИА REGNUM.

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«В нарушение пункта 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых кредитор основывает свои требования», — уточнялось в определении.

Также истец не обосновал причину обращения в арбитраж ХМАО, в то время как ответчик «прописан» в Новосибирской области.

Напомним, ООО «Специализированный застройщик «Наш дом» выступало застройщиком ЖК «Центральный парк» в Нефтеюганске, имеющего статус проблемного. Владельцем компании являются ООО «Истком» (доля — 99%) и ЖСК «Новострой».