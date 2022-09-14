Майма, Алтай, , 10:41 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители начали проверку по факту повреждения мемориального комплекса в селе Майма. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

На Алтае неизвестные повредили часть конструкции «Орден Победы» МВД Республики Алтай

В полицию обратился представитель жилищно-коммунального хозяйства, рассказав о происшествии в Сквере Победы.

«Злоумышленники повредили часть конструкции «Орден Победы», перильное ограждение обелиска, два ландшафтных фонаря у памятника «Дети войны и труженики тыла», — отметили в ведомстве.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции устанавливают личности вандалов.

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