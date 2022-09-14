Якутск, 14 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Жительницы Якутии не смогла получить от компании, работавший в которой водитель погрузчика задавил её брата, 2 млн рублей. Её выплатят 600 тыс. рублей и судебные расходы. Такое решение принял Нерюнгринский районный суд, а Верховный суд республики оставил его без изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе инстанции.

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Ребёнок погиб в сентябре 2017 года, женщина обратилась в суд в 2022 году. Инстанция, принимая решение, учла то, что ранее родителям ребёнка компания уже выплатила компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.

«Изучив доводы апелляционных жалоб в части несогласия с размером компенсации морального вреда, судебная коллегия пришла к выводу о том, что суд учел требования разумности и справедливости исходя из степени нравственных или физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями истца. Наличие факта родственных отношений само по себе не является достаточным основанием для компенсации морального вреда», — отметили в суде.

Апелляционная жалоба женщины не удовлетворена, решение Нерюнгринского районного суда оставлено без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области апелляционный суд изменил решении о компенсации морального вреда за смерть женщины вследствие некачественно оказанной медпомощи. Апелляционный суд изменил решении о компенсации морального вреда за смерть женщины вследствие некачественно оказанной медпомощи.