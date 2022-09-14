Ярославль, 14 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Власти Ярославля планируют разработать 21 проект планировки территорий для строительства новых дорог. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии города.

Мэрия Ярославля Проект улицы Журавлева в Ярославле

Работы пройдут в Заволжском, Фрунзенском, Красноперекопском и Дзержинском районах. В числе проектов: дорога от Университетской до Шандорной, улица Академика Колмогорова (на участке от Чернопрудной до Лётной), улица Ньютона (на отрезке от Гоголя до Калинина), дорога, соединяющая улицы Дядьковская и Ярославская, улица Торфяная, часть улицы Блюхера (на участке от Бабича до Малой Норской), сама Малая Норская (от Ленинградского проспекта до Блюхера), улица и переулок Котовского, а также улица Журавлёва.

Средства на реализацию проектов должны поступить из федерального бюджета — в мэрии Ярославля заявили об участии в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Всего планируется 21 новая дорога. Одним из наиболее интересных объектов в списке стала улица Журавлёва. Власти хотят соединить её с проспектом Фрунзе. Сейчас же улица Журавлёва заканчивается на пересечении с улицей 1-й Приволжской. Из-за этого ярославцам приходится ехать в объезд, чтобы попасть на проспект Фрунзе.

«Строительство автомобильной дороги улицы Журавлёва будет возможно после получения субсидии из федерального бюджета, со сроком строительства до 2026 года», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте градостроительства мэрии.

Разработка проекта на улице Журавлёва запланирована на следующий год. До утверждения он должен будет пройти рассмотрение на общественных обсуждениях.