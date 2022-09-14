Мелитополь, 14 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Военную помощь стоимостью 20 млн рублей передали российской армии жители Запорожской области б. УССР. Об этом сообщил 14 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Он уточнил, что активное участие в покупке военного оборудования приняли жители Энергодара, Мелитополя, Бердянска и других освобождённых городов. Военным передана крупная партия тепловизоров, беспилотников и антидроновых ружей.

«Рекордная партия военной помощи на сумму 20 миллионов рублей передана российской армии, защищающей наш регион», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, всё население Запорожской области, по словам Рогова, «сплотилось воедино против террористического режима» Киева.

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