Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чувашии в 2023 году минимальный взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме возрастёт на 6,6%. Соответствующее решение поддержано 14 сентября на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновники одобрили увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоэтажках на 2023 год. Исполняющий обязанности главы минстроя Чувашии Владимир Максимов сослался на прогнозный индекс потребительских цен на 2023 год, который составляет 106,6%, — таким образом, плату за капремонт увеличат в следующем году на 6,6%.

В результате в многоквартирном доме, не оборудованном лифтами, взнос за капремонт возрастёт на 46 копеек, с нынешних 6,92 рублей до 7,38 рублей за «квадрат» общей площади помещения в месяц. В домах с лифтами месячная плата подорожает в 2023 году на 49 копеек и достигнет 8 рублей за 1 кв. метр (в настоящее время — 7,51 рубля).

Владимир Максимов также сообщил, что рост платы обусловлен изменением стоимости строительных материалов. В результате повышения в региональный фонд капремонта дополнительно поступит «примерно 78 млн рублей».