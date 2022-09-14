Стаханов, ЛНР, , 10:39 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстрелял город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Стаханова со стороны киевских нацистов был зафиксирован 08:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения морского десанта ВСУ вертолётами Ка-52 в районе Запорожской АЭС.