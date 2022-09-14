Сеул, 14 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. С 2024 года в Южной Корее для доставки будут использовать многоразовые коробки. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Stefan Kühn. Доставка DHL

Известно, что с октября 2021 года по август 2022 года министерство провело эксперимент, в котором нескольким логистическим компаниям было предложено использовать многоразовые коробки.

Суть инициативы правительства сводится к тому, что специально выделенные сотрудники торговых компаний собирают многоразовые коробки, моют, дезинфицируют и возвращают в оборот.

Эксперимент показал, что несмотря на большую стоимость доставки (разница с обычной составляет $0,12), использование многоразовых упаковок снижает объём выбросов парникового газа на 74,49%, а объём отходов — на 99,3%.

В первой половине следующего года правительство планирует подготовить стандарты для производства и использования многоразовых коробок для доставки. Кроме того, будет подготовлен бюджет, связанный с обработкой коробок для их повторного применения.