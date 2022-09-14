Москва, , 10:39 — REGNUM Если спортсмены из бывшей УССР пропустят чемпионат Европы по самбо, никто по этому поводу переживать не будет. Об этом 14 сентября заявил шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский.

На соревнованиях по самбо Sportbox.RUS

«Вообще без разницы. Отказались и отказались. Кому они сделали хуже? По причине отсутствия сборной [б. УУСР] на чемпионате Европы никто особо переживать не будет», — сказал Василевский.

Ранее киевская федерация самбо выпустила заявление об отказе выступать на чемпионате Европы из-за допуска на турнир российских и белорусских спортсменов.

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