Москва, 14 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Если спортсмены из бывшей УССР пропустят чемпионат Европы по самбо, никто по этому поводу переживать не будет. Об этом 14 сентября заявил шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский.

Sportbox.RUS На соревнованиях по самбо

«Вообще без разницы. Отказались и отказались. Кому они сделали хуже? По причине отсутствия сборной [б. УУСР] на чемпионате Европы никто особо переживать не будет», — сказал Василевский.

Ранее киевская федерация самбо выпустила заявление об отказе выступать на чемпионате Европы из-за допуска на турнир российских и белорусских спортсменов.