Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Подготовка школ к новому году обошлась Екатеринбургу в 130,6 млн рублей. Об это журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос подготовки заведений к новому учебному году 14 сентября обсуждался на очередном заедании гордумы Екатеринбурга. По словам начальника департамента образования городской администрации Константина Шевченко, все школы уральской столицы в полной мере удалось подготовить к новому учебному году.

Чиновник также отметил, что 83,9 млн рублей было потрачено на ремонт учебных заведений, ещё 24,2 — на организацию пожарной безопасности. В 11,2 млн обошлась установка энергоэффективного оборудования, а на профилактику противодействия экстремизму потратили 10,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября за парты свердловских школ сели более 558 тыс учеников, из них 57 тыс. первоклассников.