Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Третью попытку достроить дублер Приморского шоссе — Южную улицу у «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге — предпримет компания, которая пять лет назад начала её возводить, сообщили 14 сентября в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), пишет «Деловой Петербург».

Вид на «Лахта-центр» и Приморское шоссе Дарья Драй © ИА REGNUM

Завершение строительства участка Южной улицы в Приморском районе города в Смольном оценили в 1,7 млрд рублей. Конкурс на работы выиграла компания «Орион плюс», с которой в 2017 году заключили первый контракт. Тогда предполагалось, что шестиполосную магистраль протяжённостью чуть меньше 2 километров построят за 868 млн рублей и потратят на это чуть больше года. Однако в проекте обнаружились ошибки, а АО «ИнтерРАО — Электрогенерация» не выдало согласований.

В результате изменения, внесенные в проект, затронули существенные условия заключённого госконтракта, и по соглашению сторон осенью 2021 года договор был расторгнут. В результате корректировки проекта его стоимость выросла до 1,7 млрд рублей, а сроки завершения строительства перенесли на середину лета 2025 года.

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