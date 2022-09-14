Вашингтон, 14 сентября 2022, 10:36 — REGNUM Покупка китайскими предпринимателями земельных участков в США является «вопросом домовладения», заявил официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби 13 сентября во время пресс-конференции.
Репортер «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт спросила Кирби на ежедневном брифинге в Белом доме о китайских компаниях, некоторые из которых связаны с правительством Китая, «покупающих недвижимость в США, в некоторых случаях фермы вокруг военных объектов».
Кирби попытался отмахнуться от вопроса, решив сосредоточиться только на части вопроса.
Халкетт пояснила, что «на самом деле это вопрос национальной безопасности, особенно когда речь идет о военных объектах».
Кирби, бывший пресс-секретарь Пентагона, снова уклонился от основного вопроса и сказал: «Что я вам скажу, так это то, что президент недвусмысленно выразил нашу обеспокоенность недобросовестной торговой и экономической практикой Китая».