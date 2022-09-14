Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Покупка китайскими предпринимателями земельных участков в США является «вопросом домовладения», заявил официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби 13 сентября во время пресс-конференции.

Репортер «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт спросила Кирби на ежедневном брифинге в Белом доме о китайских компаниях, некоторые из которых связаны с правительством Китая, «покупающих недвижимость в США, в некоторых случаях фермы вокруг военных объектов».

«Уделяет ли администрация этому внимание и что делается, возможно, для изучения этого или для защиты американцев — от обеспечения доступности домов и так далее?» — спросила Халкетт.

Кирби попытался отмахнуться от вопроса, решив сосредоточиться только на части вопроса.

«Я думаю, что вопрос о домовладении немного не в моей компетенции», — сказал Кирби.

Халкетт пояснила, что «на самом деле это вопрос национальной безопасности, особенно когда речь идет о военных объектах».

Кирби, бывший пресс-секретарь Пентагона, снова уклонился от основного вопроса и сказал: «Что я вам скажу, так это то, что президент недвусмысленно выразил нашу обеспокоенность недобросовестной торговой и экономической практикой Китая».