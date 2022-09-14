Луганск, 14 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Перевальску в Луганской Народной Республике, в результате погиб подросток. Об этом 14 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 07.40 (совпадает с мск) по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела погиб пятнадцатилетий подросток и 4 человека получили ранения. Разрушено здание Перевальского колледжа», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 сентября вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли город Горловка и населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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