Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начал работу Международный форум «Змиёвская балка: история геноцида», в открытии которого приняли участие военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и юнармейцы Ростовской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Змиевская балка

пресс-служба ЮВО «Мероприятия форума открылись акцией в память жертв геноцида мирного населения, совершённого нацистами и их пособниками. Участники возложили цветы у мемориального комплекса «Змиёвская балка» в Ростове-на-Дону».

Международный научно-практический форум «Змиёвская балка: история геноцида» проводится в рамках образовательно-просветительского проекта «Без срока давности». В дни форума будут работать секционные и экспертные площадки, пройдёт круглый стол и пленарное заседание. Посетители форума смогут увидеть выставку рисунков.

В открытии форума также приняли участие заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба, заместитель министра просвещения России Денис Грибов, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, главы образовательных организаций Донецкой и Луганской народных республик, других российских регионов, учёные, историки, музейные работники, педагоги, студенты, представители общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону на территории мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» состоялась траурная церемония. Участники митинга возложили к Вечному огню цветы в память о погибших от рук гитлеровских оккупантов в 1942 году.