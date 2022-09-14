Москва, 14 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Законопроект о повышении штрафа за нарушения при проходе по железнодорожным путям внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

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Предлагаются изменения в КоАП в статью «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах». Размер штрафа может вырасти со ста рублей до 2 тыс. рублей.

По данным Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» за период с 2018 года по настоящее время на объектах железнодорожной инфраструктуры в границах Московской области в результате 2340 несчастных случаев травмированы 2396 человек, из них 1652 со смертельным исходом.