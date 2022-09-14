Южно-Сахалинск, , 10:30 — REGNUM На Сахалине в Корсаковском районе полицейскими был пресечен факт незаконной добычи красной икры на берегу реки Новикова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

Красная икра Puschinka

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34-летний местный житель поймал горбушу. На месте он потрошил рыбу. Злоумышленнику удалось добыть более 14 кг красной икры. Этим он нанёс ущерб водным биоресурсам на сумму более 395 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине полицейские изъяли из незаконного оборота более 9 тыс. экземпляров морского гребешка. Их общая стоимость превышает 6 млн рублей.