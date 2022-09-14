Вашингтон, 14 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Студия Santa Monica показала в рамках трансляции State of Play новый сюжетный трейлер игры God of War: Ragnarok. Ролик был опубликован 14 сентября на видеоресурсе PlayStation.

Santa Monica Studios Скриншот игрового процесса игры God of War

В видео разработчики также показали новые отрывки с игровым процессом. Кроме того, Sony представила новую версию контроллера DualSense, выполненного в стилистике игры, который будет выпущен ограниченной серией. Принимать предзаказы на него в США начнут 27 сентября, в продажу устройство выйдет 9 ноября 2022 года.

Напомним, релиз God of War: Ragnarok состоится 11 сентября 2022 года. Ранее Santa Monica раскрыла подробности о боевой системе игры.