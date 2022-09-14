Стокгольм, , 10:30 — REGNUM Судя по предварительным результатам, правый блок должен победить на выборах в риксдаг Швеции, но с 175 мандатами против 174 ситуация может перерасти в кризис. Если хотя бы один депутат переметнется на другую сторону, это может поставить под угрозу правое большинство в парламенте. Об этом в интервью изданию DN заявил профессор политологии Йонас Хиннфорс.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое уже случалось в шведской политике. Бывший член парламента Нина Лундстрем (Либералы) выступила против партийного руководства и отдала свой голос на выборах премьер-министра за Магдалену Андерссон и Стефана Лёвена (левый блок).

Хиннфорс не исключает, что кто-то из Либералов снова нарушит линию партии. Явным признаком этого является совместный автобусный тур со Шведскими демократами, который вызвал критику внутри партии.

Поэтому, пока побеждающему на выборах в риксдаг лидеру оппозицию Ульфу Кристерссону, считает Хиннфорс, придется нелегко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции пообещали подсчитать голоса на выборах в риксдаг вовремя

Читайте развитие сюжета: В Швеции побеждающая оппозиция «не раскрывает карты» — экс-политик