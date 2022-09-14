Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Петербург занимает третье место, после Москвы и Московской области, среди регионов России по количеству самозанятых. В настоящее время их более 375 тысяч человек, за первые восемь месяцев текущего года число граждан, оформивших статус самозанятого, увеличилось более чем на 103 тысячи человек.

Самозанятый Nalog-briz.ru

Как сообщили в Смольном, ссылаясь на данные налоговой службы, средний возраст самозанятых в Петербурге — 35 лет, чаще всего они предоставляют услуги такси, занимаются доставкой товаров, сдачей в аренду квартир, оказывают ремонтные и маркетинговые услуги, а также продают продукцию собственного производства.

Наиболее высокооплачиваемые профессии среди самозанятых — IT-специалист, финансист, юрист, консультант, проектировщик, строитель.

В Петербурге самозанятые могут обратиться в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса за получением льготных займов в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей без залога на срок от 3 до 24 месяцев под 3% годовых.

Кроме того, для поддержки самозанятых принято решение предоставить им возможность получать услуги Городского акселератора малого и среднего бизнеса. Там можно пройти личностную диагностику, а в ближайшее время станут доступны образовательный блок и цифровые сервисы.