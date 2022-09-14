Каменка, Пензенская область, 14 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Пензенской области 40-летнего мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, исполнявший обязанности исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью по производству и продаже пива обвиняемый с декабря 2021 года по март 2022 года подготовил, подписал и направил в адрес руководителя фирмы, имевшей долг перед его организацией, письма (заявки) о необходимости исполнения за счет данных средств обязательств перед его контрагентами.

Злоумышленник при этом знал о наличии у его организации задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 2,8 млн рублей. Мужчина вывел средства компании из-под механизма принудительного взыскания, чем сокрыл их от зачисления в счет взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.

Обвиняемый признался в содеянном и возместил задолженность в полном объеме. Уголовное дело направлено в Каменский городской суд Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении руководства одной из организаций в Татарии возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Ущерб с учетом недоимки и пени составил более 100 млн рублей.

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