Канберра, 14 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. У шефа Центризбиркома Швеции Анны Нюквист утро 14 сентября оказалось весьма насыщенным. Насыщенным, но противоречивым. Сначала в эфире телеканала SVT она сказала, что итоговый подсчет голосов на выборах в риксдаг может затянуться до 15 сентября. Через какое-то время она появилась в студии телеканала TV4, где посыл был обратным.

Natalia Semenova Стокгольм

Подсчет голосов на выборах в риксдаг «с абсолютной уверенностью» будет завершен к вечеру 14 сентября, пообещала Нюквист.

На последних выборах в Швеции в подсчет было включено около 200 000 голосов, но Нюквист не может ответить, сколько их будет в этом году.

Более того, глава Центризбиркома отметила, что все силы ведомства брошены на риксдаг, отчего страдают муниципальные политики, которые, как и большие боссы в Стокгольме, тоже ждут итоговых результатов на местных выборах.