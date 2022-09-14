* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:25 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли пожилого человека и бойца Фронта сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

Радикалы арестовали этих двух человек 12 сентября и расстреляли на следующий день.

Согласно источникам, старика звали Шахбача, он был владельцем магазина. Источники добавляют, что расстрелянный член Фронта сопротивления был задержан во время совершения покупки в магазине Шахбачи.

Напомним, что за день до этого в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли восемь членов Фронта сопротивления, попавших в плен.