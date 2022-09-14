Стокгольм, , 10:27 — REGNUM В средствах массовой информации Швеции сейчас активно ходят слухи о том, кто займет министерские посты в возможном будущем правом правительстве. По информации газеты Aftonbladet, Умеренные и Христианские демократы уже начали говорить о том, как разделить между собой министерские посты. Однако в своем комментарии для телеканала SVT пресс-секретарь Умеренных Никлас Гилстрем отрицает, что дележ портфелей вообще когда-либо начинался.

Старый город, Стокгольм (сс) Holger.Ellgaard

Гилстрем отметил, что сейчас оппозиция действительно побеждает на выборах, но окончательные результаты будут известны вечером 14 сентября. Только тогда, по его словам, могут начаться настоящие переговоры о том, каким должно быть следующее правительство Швеции.

Журналисты пишут, что 13 сентября лидер фракции Шведских демократов в риксдаге Хенрик Винге под камеры зашел в штаб-квартиру Умеренных в Стокгольме. От комментариев он отказался.

Ранее, 12 сентября, также демонстративно в то же здание зашел лидер Умеренных Йимми Окессон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции лидер Центристов недовольна результатом выборов

Читайте развитие сюжета: В Швеции пообещали подсчитать голоса на выборах в риксдаг вовремя