Стокгольм, 14 сентября 2022, 10:27 — REGNUM В средствах массовой информации Швеции сейчас активно ходят слухи о том, кто займет министерские посты в возможном будущем правом правительстве. По информации газеты Aftonbladet, Умеренные и Христианские демократы уже начали говорить о том, как разделить между собой министерские посты. Однако в своем комментарии для телеканала SVT пресс-секретарь Умеренных Никлас Гилстрем отрицает, что дележ портфелей вообще когда-либо начинался.
Гилстрем отметил, что сейчас оппозиция действительно побеждает на выборах, но окончательные результаты будут известны вечером 14 сентября. Только тогда, по его словам, могут начаться настоящие переговоры о том, каким должно быть следующее правительство Швеции.
Журналисты пишут, что 13 сентября лидер фракции Шведских демократов в риксдаге Хенрик Винге под камеры зашел в штаб-квартиру Умеренных в Стокгольме. От комментариев он отказался.
Ранее, 12 сентября, также демонстративно в то же здание зашел лидер Умеренных Йимми Окессон.
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