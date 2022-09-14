Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В средствах массовой информации Швеции сейчас активно ходят слухи о том, кто займет министерские посты в возможном будущем правом правительстве. По информации газеты Aftonbladet, Умеренные и Христианские демократы уже начали говорить о том, как разделить между собой министерские посты. Однако в своем комментарии для телеканала SVT пресс-секретарь Умеренных Никлас Гилстрем отрицает, что дележ портфелей вообще когда-либо начинался.

(сс) Holger.Ellgaard Старый город, Стокгольм

Гилстрем отметил, что сейчас оппозиция действительно побеждает на выборах, но окончательные результаты будут известны вечером 14 сентября. Только тогда, по его словам, могут начаться настоящие переговоры о том, каким должно быть следующее правительство Швеции.

Журналисты пишут, что 13 сентября лидер фракции Шведских демократов в риксдаге Хенрик Винге под камеры зашел в штаб-квартиру Умеренных в Стокгольме. От комментариев он отказался.

Ранее, 12 сентября, также демонстративно в то же здание зашел лидер Умеренных Йимми Окессон.