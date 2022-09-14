Москва, , 10:35 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры уничтожения морского десанта ВСУ вертолётами Ка-52 в районе Запорожской АЭС.

«Экипажи вертолётов Ка-52 с помощью ракет «Вихрь» уничтожили баржу с военнослужащими ССО ВСУ, которые пытались пересечь Днепр», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что во время выполнения планового боевого вылета группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции.

Экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил баржу с боевиками ВСУ на удалении 15 км. По объекту были выпущены две управляемые ракеты «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого — в кормовую часть баржи. Надводная цель была поражена.