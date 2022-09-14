Лас-Вегас, США, , 10:24 — REGNUM Новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) подписал российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов. Об этом 14 сентября он сообщил в Twitter.

UFC (сс) Andreas Arcabic

«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боёв», — написал Нурмагомедов.

Также он объявил, что проведёт следующий поединок 5 ноября. В этот день состоится турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

На счету 26-летнего Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в ММА. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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