Лас-Вегас, США, 14 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) подписал российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов. Об этом 14 сентября он сообщил в Twitter.

(сс) Andreas Arcabic UFC

«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боёв», — написал Нурмагомедов.

Также он объявил, что проведёт следующий поединок 5 ноября. В этот день состоится турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

На счету 26-летнего Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в ММА. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.