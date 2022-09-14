Чебоксары, 14 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в попытке дачи взятки за получение водительского удостоверения. При этом фигурант уголовного дела сам стал жертвой мошенников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным надзорного ведомства, в мае 2022 года чебоксарец через сайт бесплатных объявлений обратился за помощью в сдаче экзаменов на право получения водительского удостоверения. Правоохранители считают, что неустановленное лицо попросило перечислить взятку на номер якобы принадлежащий сотруднику ГИБДД, обещав получение прав без сдачи экзаменов.

Следствие установило, что возле здания управления ГИБДД в Чебоксарах обвиняемый перевёл 35 тыс. рублей, но впоследствии выяснилось, что указанный номер не связан с сотрудниками полиции или лицами, принимающими экзамены и выдающие водительские удостоверения.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу). Разбирательства будут проходить в Ленинском районном суде Чебоксар.

В прокуратуре добавляют, что в отношении неустановленного мошенника также возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Чувашии ушло в суд ещё уголовное дело в отношении экс-сотрудников полиции отдела в Алатырском районе. Им инкриминируют ряд преступлений, в том числе дачу взятки.

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