Вашингтон, 14 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Грузоотправители товаров призвали Конгресс США вмешаться в трудовой спор, который может заморозить железнодорожные перевозки в стране в ближайшее время, сообщает Financial Times.

Железнодорожный переезд

Более 100 000 работников железных дорог готовы объявить забастовку впервые с 1992 года, если 15 сентября не будут заключены контракты. В их число входят сотрудники крупнейших перевозчиков США.

По состоянию на конец вторника 13 сентября 10 из 12 профсоюзов, ведущих переговоры, смогли заключить соглашения. Однако два профсоюза так и не смогли добиться выполнения своих требований в течение уже почти трехлетних переговоров. Профсоюзы угрожают забастовкой, даже если один из них останется без соглашения.

Белый дом «работает с другими видами транспорта… чтобы понять, каким образом они могут вмешаться и обеспечить движение товаров в случае остановки железной дороги», — заявила журналистам пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Конгресс имеет право заставить профсоюзы и железные дороги провести арбитраж, решения которого будут обязательны к исполнению.

Промышленные группы предупреждают, что забастовка может нарушить цепочки поставок, повысить цены на продукты питания и сделать невозможным пополнение запасов на полках магазинов и работу заводов. Торговая палата США назвала это «национальной экономической катастрофой».

Американский институт нефти также предупредил о «катастрофических» сбоях в работе железнодорожной сети, если не будет достигнуто соглашение.

Несмотря на призывы бизнес-групп, два профсоюза, не заключивших соглашения, призвали Конгресс не вмешиваться. Профсоюз работников воздушного, железнодорожного и иных видов транспорта и Братство машинистов и поездного персонала заявили, что не примут ни одного предложения от железных дорог, которое не изменит политику посещаемости, чтобы упростить работникам получение отгулов для посещения врача и по семейным обстоятельствам.

Забастовка железнодорожников может стоить экономике США более $2 млрд в сутки, как следует из отчета Ассоциации американских железных дорог. Стороны почти исчерпали возможности урегулирования трудовых споров, предусмотренные Законом о железнодорожном труде 1927 года.