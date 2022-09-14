Воронеж, , 10:23 — REGNUM Празднование Дня города в Воронеже, намеченное на 17 сентября, могут отменить — этот вопрос обсуждают власти. Ранее отмену праздника на фоне специальной военной операции инициировали горожане.

Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

Роман Жогов. «Мы с коллегами из исполнительных органов власти сейчас обсуждаем вопрос отмены праздничных мероприятий. У городских и региональных властей солидарная позиция с жителями города, которые сами в последние дни выступили с подобными инициативами и, насколько мне известно, собирают в коллективах соответствующие подписи, чтобы передать в мэрию», — заявил « Коммерсантъ-Черноземье » руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме

Кроме того, 13 сентября о намерении обратиться к мэру Воронежа с просьбой отменить массовые увеселительные мероприятия сообщил депутат гордумы Артём Рымарь («Справедливая Россия — За Правду»).

«Считаю, что в период специальной военной операции, с учётом того, что наш регион является приграничным, проведение любых массовых увеселительных мероприятий, таких как День города, запланированный на 17.09.2022 года, нецелесообразным», — написал он у телеграм-канале.

Впрочем, с инициативой не проводить День города горожане обратились к мэру ещё в конце августа. Петиция «3 000 000 рублей вместо салюта на день города Воронежа в помощь бойцам СВО и жителям Донбасса» на специализированной платформе набрала, на данный момент, чуть менее 2,5 тыс. подписей.

Официальных заявлений от мэрии по этому поводу пока не поступало. На днях администрация опубликовала план мероприятий по проведению Дня города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее празднование Дня города в Москве на фоне проведения специальной военной операции вызвало возмущение общественности. Отменить День города просят и активисты в Краснодаре.