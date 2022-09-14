В Воронеже просят отменить День города
Воронеж, 14 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Празднование Дня города в Воронеже, намеченное на 17 сентября, могут отменить — этот вопрос обсуждают власти. Ранее отмену праздника на фоне специальной военной операции инициировали горожане.
Кроме того, 13 сентября о намерении обратиться к мэру Воронежа с просьбой отменить массовые увеселительные мероприятия сообщил депутат гордумы Артём Рымарь («Справедливая Россия — За Правду»).
Впрочем, с инициативой не проводить День города горожане обратились к мэру ещё в конце августа. Петиция «3 000 000 рублей вместо салюта на день города Воронежа в помощь бойцам СВО и жителям Донбасса» на специализированной платформе набрала, на данный момент, чуть менее 2,5 тыс. подписей.
Официальных заявлений от мэрии по этому поводу пока не поступало. На днях администрация опубликовала план мероприятий по проведению Дня города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее празднование Дня города в Москве на фоне проведения специальной военной операции вызвало возмущение общественности. Отменить День города просят и активисты в Краснодаре.