Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Лидер партии Центристов Анни Лёф разослала членам своей партии внутреннее электронное письмо, с которым удалось ознакомиться редакции газеты Aftonbladet. В своем письме однопартийцам она среди прочего обратила внимание на низкие результаты партии после выборов 11 сентября.

Centerpartiet.se Анни Лёф

«Это очень грустно и дает повод для самоанализа», — написала Лёф в электронном письме.

Судя по предварительным результатам выборов на момент публикации данной новости, Центристы получат меньше голосов, чем на выборах 2018 года. В настоящее время партия получает 6,7% голосов на парламентских выборах. Партия также сдает позиции в ряде регионов и муниципалитетов.

«Это был вовсе не тот успех, ради которого мы все так усердно работали и на который так надеялись. Наша энергичная предвыборная гонка не привела нас к исторически хорошим результатам выборов, которых мы достигли в 2018 году. Наоборот, наша доля голосов уменьшилась во всех парламентских округах и в значительной части всех муниципалитетов и регионов», — обратилась к членам партии Лёф.