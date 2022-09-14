Тбилиси, 14 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За время независимости Грузии до 2020 года из страны эмиграцию уехали 861 тыс. человек, что составляет 23% страны. Это говорится в исследовании консалтинговой компании PMCG, обнародованном 12 сентября на сайте организации.

Georgian patriot Грузинский паспорт

«Грузия — страна эмиграции. С середины 1990-х годов эмиграция из страны характеризуется как трудовая миграция, вызванная социально-экономическими проблемами», — говорится в отчёте.

По данным исследования, больше всего жителей в Грузии осели в России. Их там 450 тыс. человек. На втором месте по этому показателю Греция, в которую выехали 85 тыс. человек, а третьем — б. УССР, куда отправились 65 тыс. человек.

Отмечается, что с 2012 года темпы бегства из страны снизились, но в 2018 году они выросли, а в 2019 году стали самыми высокими за последние десять лет. Предполагается, что рост связан с отменой виз для граждан Грузии в странах Евросоюза.

Стоит отметить, что денежные переводы в Грузию из-за границы являются одним из наиболее важных экономических показателей для страны. В 2021 году эмигранты прислали родственникам $2,35 млрд, что составило 13% от ВВП страны.