Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В результате действий и санкций ряда западных стран на протяжении последнего десятилетия было потеряна потенциальная нефтедобыча в размере 5-6 млн баррелей в сутки (б/с), и этот объём мог бы в данный момент помочь легко преодолеть энергетический кризис в мире. Об этом 14 сентября заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время своего выступления на Петербургском международном газовом форуме.

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«Если взять действия ряда западных стран и ту санкционную политику, которую они проводят последние 10 лет, то их санкционное давление лишило мир примерно 5-6 млн баррелей в сутки дополнительной потенциальной добычи», — сказал он.

«Я думаю, что все собравшиеся прекрасно понимают, что 5-6 млн баррелей добычи в сутки это то, что могло бы легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран», — также отметил первый замглавы Минэнерго.

Кроме того, Соркин подчеркнул, что Россия продолжает быть надежным поставщиком энергетических ресурсов и в том числе — в развивающиеся страны, которым необходимы недорогие энергоресурсы.

При этом он указал, что в данный момент перед Россией стоит вызов по преодолению отечественной энергетики от оборудования Запада путём создания собственных оборудования и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что котировки уранового концентрата в сентябре 2022 года обновили 10-летний максимум. Рост цена на уран произошел на фоне энергетического кризиса в Европе.