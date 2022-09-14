Стокгольм, , 10:25 — REGNUM Одной из проблем прошедших выборов в Швеции стало наличие очередей, о которых предупреждали заранее, но к устранению которых было сделано мало. 14 сентября в эфире телеканала SVT глава аппарата Центризбиркома Швеции Анна Нюквист пообещала, что меры к следующим выборам будут приняты.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Кстати, очереди были не во всех муниципалитетах. Но очереди были длиннее, чем обычно, главная причина этого — новый аспект проверки бюллетеней», —сказала Нюквист.

Объясним, что 11 сентября в Швеции состоялись выборы не только в риксдаг, но и в муниципальные собрания и администрации ленов. Ранее ОБСЕ обратила внимание на тот факт, что шведы берут три бюллетеня на выборы трех уровней у всех на глазах, что нарушает тайну голосования.

В этом году бюллетени по всей стране брали за ширмой.

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