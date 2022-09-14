Москва, 14 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Достаточно редко — раз в неделю или даже реже — читают книги своим детям 1-6 лет 34% родителей в России. Вообще не читают детям книги 5%. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

Ганс Христиан Андерсен читает сказку детям

Каждый день или несколько раз в неделю читают книги своим маленьким детям 1-6 лет 61% родителей. Матери читают детям существенно чаще, чем отцы — 65% против 44%.

Самые распространенные причины, по которым родители не читают или редко читают книги детям, — очень сильно устаю (49%), прихожу домой слишком поздно (48%), ребенок не любит, когда ему читают книги (41%), ребенку читают другие члены семьи или в детсаду (39%), особо не читаю сам, поэтому не читаю детям (29%).

Из отечественных авторов родители чаще всего читают детям книги Агнии Барто (38%), Александра Пушкина (37%), Корнея Чуковского (32%), Самуила Маршака (17%), Николая Носова (9%); из зарубежных авторов — Ганса Христиана Андерсена (27%), Братьев Гримм (16%) и Шарля Перро (10%). 45% не смогли вспомнить ни одного детского писателя.

Опрос проведен в июле 2022 года. Опрошены 1000 родителей детей в возрасте от 1 года до 6 лет: 820 матерей и 180 отцов во всех регионах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, большинство родителей в России (65%) читают своим детям книги на ночь.

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