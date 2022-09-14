Кызыл, 14 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министерство просвещения России поддержало просьбу Тувы выделить средства на строительство пяти школ в рамках программы ликвидации третьей смены. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга 1 сентября в Туве

Этот вопрос он обсудил с заместителем руководителя ведомства Андреем Николаевым. В ведомстве поддержали просьбу и внесли на предложение правительственной комиссии вопрос о выделении региону на эти цели 4,9 млрд рублей в 2022–2024 годы.

Этот же вопрос руководитель субъекта обсудил с заместителем министра финансов России Павлом Кадочниковым.

«Он сообщил, что распоряжение Правительства РФ о дополнительных средствах в размере 272,4 млн. рублей для завершения строительства и ввода их в эксплуатацию по 5 детским садам, передано на подписание», — отметил он.