Могадишо, 7 марта, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Богатые страны должны приложить больше усилий, чтобы остановить массовый голод в Сомали, заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, 7 марта сообщает Reuters.

Un.org Антонио Гутерриш на пресс-конференции в Могадишо

«Если вы хотите бороться с терроризмом, вы должны устранить его коренные причины. Необходимо принести мир и стабильность в Сомали. Это лучший способ самозащиты для богатых стран», — заявил Гутерриш.

ООН просит выделить $825 млн для оказания помощи 6 млн 200 тыс. граждан Сомали, более 50% от общей численности населения страны.

«Я не призываю богатые страны к щедрости, я апеллирую к их разумному эгоизму», — добавил Гутерриш.

Напомним, африканская страна столкнулась с засухой, которая может привести к огромному числу жертв. В настоящий момент 360 тыс. сомалийских детей сильно истощены. Необходима срочная доставка гуманитарной помощи.

«Если в ближайшие два месяца не будет дождей, мы можем столкнуться с гуманитарным кризисом, сравнимым с 2011 годом, когда мы потеряли 260 тыс. человек», — заявил президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед.