Стокгольм, 14 сентября 2022, 10:24 — REGNUM 14 сентября в Швеции официально начинают подсчитывать оставшиеся голоса. Речь идет о 200 000 голосов, которые пришли с опозданием или из-за границы. После этого могут быть представлены окончательные результаты выборов, сообщает телеканал SVT.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон
Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон
Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, сейчас партии, выступающие в поддержку нынешнего премьер-министра страны Магдалены Андерссон (Социал-демократы), набирают 174 мандата, а лидер правой оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) может рассчитывать на 175 мест в риксдаге.

«Если посмотреть на то, как люди склонны голосовать за границей, скорее это закончится тем, что Умеренные получат еще больше голосов», заявил политический обозреватель SVT Андреас Обринк.

По мнению экспертов, наиболее вероятно, что правительственная альтернатива Ульфа Кристерссона получит еще один мандат, поэтому окончательное распределение мест в риксдаге будет 176 на 173, что означает для левых партий потерю правительственной власти.

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