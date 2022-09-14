Москва, 14 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Политика Банка России превращает ОСАГО в неработающий механизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

«Политика ЦБ превращает ОСАГО в неработающий механизм. Стоимость страховки постоянно растет, а уровень защиты владельцев снижается. Это ведет к системным сбоям в сфере автострахования», — сказал Миронов.

Автовладельцам всё чаще придется обращаться в суды из-за заниженных страховых выплат и отсутствия полисов у других участников ДТП, отметил парламентарий.

С 13 сентября вступило в силу указание ЦБ о расширении базовых ставок ОСАГО для легковых автомобилей на 26% в обе стороны. Коридор составит 1,6−7,5 тыс. рублей вместо прежних 2,2−6 тыс. рублей.

«Расширение коридора в нижнюю сторону — это пустая формальность, на деле тарифы вырастут для всех, как это неоднократно происходило при каждом пересмотре», — констатировал Миронов.

Уже сейчас выплаты при ДТП сильно занижены, а цены на запчасти в справочниках страховщиков отстают от рыночных вдвое, отмечают автоэксперты. В Национальном автомобильном союзе считают, что все это приведет к росту отказов от ОСАГО. Доля водителей без полиса может вырасти с нынешних 10−20 до 40%.